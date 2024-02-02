Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli oğlu Emir'le paylaştı "Ayel'i bekliyoruz" İkizlerden İbrahim Ayel ameliyat olmuştu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlk kez anne-baba oldukları için heyecanlı olan ikili, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucaklarına almış, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını veren çift, ikizlerden İbrahim Ayel'in sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Son olarak Yasemin Şefkatli, ikizlerden minik Sinan Emir'i paylaştı.