Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli oğlu Emir'le paylaştı "Ayel'i bekliyoruz" İkizlerden İbrahim Ayel ameliyat olmuştu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlk kez anne-baba oldukları için heyecanlı olan ikili, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucaklarına almış, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını veren çift, ikizlerden İbrahim Ayel'in sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Son olarak Yasemin Şefkatli, ikizlerden minik Sinan Emir'i paylaştı.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleri olan ikili geçtiğimiz aylarda bebek müjdesini verdi. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ise İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
"BİRİNİN KALBİNDE SORUN VAR"
Dede İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün sevenlerini üzen bir haber verdi. X (Twitter) hesabından ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyen 72 yaşındaki 'İmparator', takipçilerinden dua istedi:
Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun.