Çiçeği burnunda anne Seray Sever’in bebeğiyle ev haline bakın! İkizlerini kucağına alan Seray‘a takipçilerinden uyarı yağdı
Çiçeği burnunda anne Seray Sever'in bebeğiyle ev haline bakın! Nisan ayında ikizlerine kavuşan oyuncu Seray Sever, geçen günlerde kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak gündem olmuştu. Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise bebeğiyle ev hallerini yayınladı. Seray Sever'in o paylaşımını gören takipçileri ise yaptıkları yorumlarla ünlü sunucuyu uyardı. İşte Seray Sever'in paylaşımı ve takipçilerinden gelen uyarılar...
20.06.2022 20:08 - Son Güncelleme: 20.06.2022 20:10
2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, Nisan ayında ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına almıştı.
İŞTE İLK FOTOĞRAF
Ünlü oyuncu, geçen günlerde ikizlerinin yüzünü ilk kez göstermişti. Seray Sever, "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya'm ve Sofia'm... Nefesim, kalp atışım . Kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun bizlere bağışlasın bizleri de onlara..."
EV HALİNİ PAYLAŞTI
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seray Sever şimdi ise bebeğiyle ev hallerini yayınladı. Büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.