RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarının sağlık durumunu açıkladı 'Alya kuvözde ama...' İlk kez konuşan Seray Sever...

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarının sağlık durumunu açıkladı 'Alya kuvözde ama...' İlk kez konuşan Seray Sever...

1 ay önce babası Tamer Sever'i kaybeden ve zor günler geçiren Seray, yeni doğan ikiz kızlarının varlığına tutunmuş ve kötü günlerin üstesinden gelmeye çalışmıştı. Altunizade'de bulunan özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getiren Seray Sever, doğumdan sonra kızlarının sağlık durumu hakkında konuştu. Zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, yaşadıklarını anlattı.

27.04.2022 11:22 - Son Güncelleme: 27.04.2022 11:22
Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarının sağlık durumunu açıkladı ’Alya kuvözde ama...’ İlk kez konuşan Seray Sever...

Seray Sever-Eray Sünbül çiftinin Sofia ve Alya adlı ikizleri, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede dünyaya geldi. Zorlu bir doğum süreci geçiren 49 yaşındaki sunucu, yaşadıklarını anlattı.

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Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarının sağlık durumunu açıkladı ’Alya kuvözde ama...’ İlk kez konuşan Seray Sever...

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gördü.

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarının sağlık durumunu açıkladı ’Alya kuvözde ama...’ İlk kez konuşan Seray Sever...

19 Nisan'da doğum yapan ünlü sunucu, kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarının sağlık durumunu açıkladı ’Alya kuvözde ama...’ İlk kez konuşan Seray Sever...

"34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR"

Yeni anne Seray Sever, kendisinin ve bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuştu:

Çiçeği burnunda anne Seray Sever ikiz kızlarının sağlık durumunu açıkladı ’Alya kuvözde ama...’ İlk kez konuşan Seray Sever...

Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.

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