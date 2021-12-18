Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel’den dikkat çeken satırlar! Halit Ergenç’in biricik eşi ‘Gereksiz insanlardan kurtuldum’ diyerek...

"Bu lohusalığımda hayattan kopmayacağım diye söz vermiştim kendime. Hoş iki yıldır evim ve çevresinden dışarı bir adım atmıyorum ama bana yetiyor. Mutluyum. Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum kafam rahat. Eşyalardan kastım çoğu artık sadece kolumun girebildiği pantolonlarım mesela.