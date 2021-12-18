Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel’den dikkat çeken satırlar! Halit Ergenç’in biricik eşi ‘Gereksiz insanlardan kurtuldum’ diyerek...
Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel'den dikkat çeken satırlar! Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan ve geçen ay üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, yeni karelerini Instagram hesabında yayınladı ve altını düştüğü notla gereksiz eşya ve insanlardan kurtulduğunu dile getirdi. İşte Bergüzar Korel'in dikkat çeken o satırları...
18.12.2021 19:48
- Son Güncelleme: 18.12.2021 19:48
Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasın oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi, geçen yıl da ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. Ünlü oyuncu, 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi oldu ve üçüncü bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi.
Mutlu aile yaşantısıyla dikkat çeken Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.