Çiçeği burnunda anne-baba Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten ilk paylaşım! Baba olan İdo'nun ilk işi bakın ne oldu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlk kez anne-baba oldukları için heyecanlı olan ikili, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucaklarına almış, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını veren çift, ikizlerden İbrahim Ayel'in sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Son olarak Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses'le bir paylaşım yaptı. İdo'daki değişiklik ise gözlerden kaçmadı.