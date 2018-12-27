Chloë Grace Moretz'in şimdiki hali şaşırttı! (Korku filmlerinin çocuk yıldızlarının şimdiki halleri)

The Shining (Cinnet), The Ring (Halka), Orphan (Evdeki Düşman), Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) gibi çok tanınmış korku filmlerinin çocuk oyuncuları şimdi nasıl görünüyor? Bazıları günümüz sinemasının yıldız oyuncuları haline gelen çocuk oyuncuları, korku filmlerindeki halleriyle hatırlıyor musunuz?