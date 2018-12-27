Chloë Grace Moretz'in şimdiki hali şaşırttı! (Korku filmlerinin çocuk yıldızlarının şimdiki halleri)

Bir zamanların efsane oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşırtıyor.

27 Aralık 2018 Perşembe, 17:26:36
Chloë Grace Moretz'in şimdiki hali şaşırttı! (Korku filmlerinin çocuk yıldızlarının şimdiki halleri)

The Shining (Cinnet), The Ring (Halka), Orphan (Evdeki Düşman), Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) gibi çok tanınmış korku filmlerinin çocuk oyuncuları şimdi nasıl görünüyor? Bazıları günümüz sinemasının yıldız oyuncuları haline gelen çocuk oyuncuları, korku filmlerindeki halleriyle hatırlıyor musunuz?

Chloë Grace Moretz'in şimdiki hali şaşırttı! (Korku filmlerinin çocuk yıldızlarının şimdiki halleri)

İşte korku filmlerinin unutulmaz çocuk oyuncuları ve oyuncuların şimdiki halleri...

Chloë Grace Moretz'in şimdiki hali şaşırttı! (Korku filmlerinin çocuk yıldızlarının şimdiki halleri)

Isabelle Fuhrman

Orphan (2009)

Chloë Grace Moretz'in şimdiki hali şaşırttı! (Korku filmlerinin çocuk yıldızlarının şimdiki halleri)

Isabelle Fuhrman

Chloë Grace Moretz'in şimdiki hali şaşırttı! (Korku filmlerinin çocuk yıldızlarının şimdiki halleri)

Chloë Grace Moretz

The Amityville Horror (2005)

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