Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı
Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı o anlar kısa sürede gündem oldu. Özel hayatını olabildiğince gözlerden uzak yaşayan 45 yaşındaki Charlize Theron, iki kızıyla birlikte soluğu tatilde aldı ve geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu, geride bıraktığı yoğun sezonun yorgunluğunu Ege denizinin mavi sularında atıyor. İşte çok konuşulan o anlar...
05.08.2021 12:40
- Son Güncelleme: 05.08.2021 12:40
YAT GEZİSİNDE KURAL BOZDU!
Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı o anlar kısa sürede gündem oldu. 7 Ağustos'ta 46 yaşına girecek olan Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, annesi Gerda ve iki çocuğu 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.
ÇOCUKLARIYLA İLGİLENDİ
Yatla çıktığı mavi tur için siyah renkli bir bikini giyen Theron, bol bol denize girdi ve iki çocuğuyla keyifli anlar yaşadı. Güzel oyuncu, bir ara da yatın güvertesinde durup bir yandan kahve içerken bir yandan da denizde yüzen çocuklarıyla uzaktan şakalaştı. O anlarda Theron'un, ilginç hareketler sergilediği ve diyaloğunu bu şekilde sürdürdüğü görüldü.