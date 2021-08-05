Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENDİ

Yatla çıktığı mavi tur için siyah renkli bir bikini giyen Theron, bol bol denize girdi ve iki çocuğuyla keyifli anlar yaşadı. Güzel oyuncu, bir ara da yatın güvertesinde durup bir yandan kahve içerken bir yandan da denizde yüzen çocuklarıyla uzaktan şakalaştı. O anlarda Theron'un, ilginç hareketler sergilediği ve diyaloğunu bu şekilde sürdürdüğü görüldü.