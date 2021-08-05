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Haberler Magazin Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı

Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı

Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı o anlar kısa sürede gündem oldu. Özel hayatını olabildiğince gözlerden uzak yaşayan 45 yaşındaki Charlize Theron, iki kızıyla birlikte soluğu tatilde aldı ve geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu, geride bıraktığı yoğun sezonun yorgunluğunu Ege denizinin mavi sularında atıyor. İşte çok konuşulan o anlar...

05.08.2021 12:40 - Son Güncelleme: 05.08.2021 12:40
Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı

YAT GEZİSİNDE KURAL BOZDU!

Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı o anlar kısa sürede gündem oldu. 7 Ağustos'ta 46 yaşına girecek olan Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, annesi Gerda ve iki çocuğu 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.

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Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı

45 yaşındaki Theron ve ailesi, önceki gün çıktıkları yat turunda paparazziler tarafından görüntülendi.

Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENDİ
Yatla çıktığı mavi tur için siyah renkli bir bikini giyen Theron, bol bol denize girdi ve iki çocuğuyla keyifli anlar yaşadı. Güzel oyuncu, bir ara da yatın güvertesinde durup bir yandan kahve içerken bir yandan da denizde yüzen çocuklarıyla uzaktan şakalaştı. O anlarda Theron'un, ilginç hareketler sergilediği ve diyaloğunu bu şekilde sürdürdüğü görüldü.

Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı

Charlize Theron, çocukları yattan denize girerken ve tekrar yata dönerken, merdivenlerle durup onlara yardımcı oldu. Theron, çocuklarıyla ilgilenirken yalnız da değildi. Bu konuda ona annesi Gerda da yardımcı oldu. Theron ve ailesinin bu yat gezisine bir grup arkadaşları da yardımcı oldu.

Charlize Theron yat gezisinde kural bozdu! Bikinili görüntülenen Hollywood yıldızı çocuklarıyla metrelerce yüksekten denize atladı

NADİR PAYLAŞIMLARDAN BİRİ

Sosyal medya sayfasında genel olarak ailesini ön plana çıkarmayan Charlize Theron, tatilinin ilk günlerinde bu geleneği de bozdu.

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