Charli XCX frikik verdi Instagram yıkıldı! İç çamaşırsız giydiği elbisesinin askısı düştü o anlar kameraya işte böyle yansıdı...
Charli XCX frikik verdi Instagram yıkıldı! "Boom Clap" adlı şarkısıyla İngiltere'de büyük çıkış yakalayan şarkıcı Charli XCX, Instagram canlı yayını ile gerçekleşen 2021 Aria Ödülleri'nde En İyi Pop Yayını ödülünü sunarken elbisesinin azizliğine uğradı. İç çamaşırsız giydiği elbisesinin askısı düştü o anlar kameraya işte böyle yansıdı...
03.12.2021 17:39
- Son Güncelleme: 03.12.2021 18:41
CHARLI XCX FRİKİK VERDİ INSTAGRAM YIKILDI
29 yaşındaki İngiliz şarkıcı Charli XCX İç çamaşırsız giydiği elbisesinin askısı düşünce ne yapacağını şaşırdı.
"Boom Clap" adlı şarkısıyla İngiltere'de büyük çıkış yakalayan şarkıcı Charli XCX , geçtiğimiz gün Instagram canlı yayını ile gerçekleşen 2021 Aria Ödülleri'nde En İyi Pop Yayını ödülünü sunarken büyük elbisesinin azizliğine uğradı.
Justin Bieber'i anons ederken coşkula el sallayan Charli XCX'in, elbisenin askının düşmesiyle göğsü ortaya çıktı.