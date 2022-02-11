Ceylan’ın gözünden sakındığı kızı Melodi’nin inanılmaz değişimine bakın! Estetikte annesini solladı tepeden tırnağa bambaşka biri oldu
Ceylan'ın gözünden sakındığı kızı Melodi'ye bakın! İlk sahne deneyimini 7 yaşında yaşayan ve 'Küçük Ceylan' olarak adını geniş kitlelere duyuran ünlü türkücü Ceylan Avcı, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olmuştu. Geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle adından söz ettiren Ceylan, bu kez kışı Melodi Bozkurt ile gündeme geldi. Ceylan'ın kızı Melodi estetikte adeta annesini solladı. 31 yaşındaki Melodinin son halini gören şaşkınlığını gizleyemezken "Bambaşka biri olmuş", "Tepeden tırnağa değişmiş" yorumlarında bulundu. İşte Melodi Bozkurt'un inanılmaz değişimi...
11.02.2022 19:28
- Son Güncelleme: 11.02.2022 19:28
Çocuk yaşlardan beri sahnelerde olan ve bu nedenle bir dönem 'Küçük Ceylan' olarak anılan Ceylan Avcı, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettirmişti.
İmaj değişiklikleriyle de sürekli hayranlarını şoke eden Ceylan, bu kez kızı Melodi Bozkurt'un değişimiyle gündeme geldi.