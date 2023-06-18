Ceylan'ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti'ye alındı: "Kış kış cinler kış kış"

Değişimiyle ilgili konuşan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" demişti.