Vav TV İzle
Haberler Magazin Ceylan'ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti'ye alındı: "Kış kış cinler kış kış"

Ceylan'ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti'ye alındı: "Kış kış cinler kış kış"

Ceylan'ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu... Ünlü şarkıcı Ceylan'ı görenler, "Kış kış cinler kış kış" , "Ne oluyor orada?é yorumları yaptı. Estetik ameliyatları ile kendisine 'Binbir surat Ceylan' dedirten şarkıcı Ceylan sahne aldığı bir mekanda eğlendiği anlarla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde kalça estetiği iddiasıyla gündeme gelen ve açıklamasıyla dikkat çeken Ceylan'ın o dansı kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

18.06.2023 11:55 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:15
Ceylan’ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti’ye alındı: Kış kış cinler kış kış

"KIŞ KIŞ CİNLER KIŞ KIŞ"

Ceylan'ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu, ünlü şarkıcı bu kez fena ti'ye alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceylan’ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti’ye alındı: Kış kış cinler kış kış

Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka biri haline dönüşen Ceylan dansıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ceylan’ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti’ye alındı: Kış kış cinler kış kış

Sahne aldığı mekanda davul eşliğinde coşan Ceylan'ın dansı kısa sürede gündem oldu.

Ceylan’ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti’ye alındı: Kış kış cinler kış kış

Ceylan'ı görenler şoke olurken, ünlü ismin dansı "Kış kış cinler kış kış" yorumlarıyla ti'ye alındı.

Ceylan’ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti’ye alındı: Kış kış cinler kış kış

Değişimiyle ilgili konuşan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" demişti.

SON DAKİKA