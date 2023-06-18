Ceylan'ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu bu kez fena ti'ye alındı: "Kış kış cinler kış kış"
Ceylan'ın dansını görenlerin nutku tutuldu! Kalça estetiği açıklamasıyla olay olmuştu... Ünlü şarkıcı Ceylan'ı görenler, "Kış kış cinler kış kış" , "Ne oluyor orada?é yorumları yaptı. Estetik ameliyatları ile kendisine 'Binbir surat Ceylan' dedirten şarkıcı Ceylan sahne aldığı bir mekanda eğlendiği anlarla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde kalça estetiği iddiasıyla gündeme gelen ve açıklamasıyla dikkat çeken Ceylan'ın o dansı kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
18.06.2023 11:55 - Son Güncelleme: 18.06.2023 12:15