Ceylan yeni klibi için Elçin Sangu'yu kendine rol model aldı: Elçin Sangu şarkı çıkarmış...

Çarpışa dizisinin güzel oyuncusu Elçin Sangu sosyal medyada trend oldu. Ceylan yeni klibi için saçlarını Elçin Sangu'nun saçlarının rengine boyattı. 5 Şubat'ta çıkardığı "Severim Ama Güvenemem ki" adlı parçası için yeni imaj edinen şarkıcı Ceylan'ın yeni hali, Çarpışma dizisinin yıldızı Elçin Sangu'ya benzetildi. Bunu fark eden sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ise klibi Instagram'da "Elçin Sangu şarkı çıkarmış yaa çok heyecanlı" notuyla paylaştı.

18.02.2019 14:48 - Son Güncelleme: 18.02.2019 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





