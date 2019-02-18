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Ceylan yeni klibi için Elçin Sangu'yu kendine rol model aldı: Elçin Sangu şarkı çıkarmış...

Çarpışa dizisinin güzel oyuncusu Elçin Sangu sosyal medyada trend oldu. Ceylan yeni klibi için saçlarını Elçin Sangu'nun saçlarının rengine boyattı. 5 Şubat'ta çıkardığı "Severim Ama Güvenemem ki" adlı parçası için yeni imaj edinen şarkıcı Ceylan'ın yeni hali, Çarpışma dizisinin yıldızı Elçin Sangu'ya benzetildi. Bunu fark eden sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ise klibi Instagram'da "Elçin Sangu şarkı çıkarmış yaa çok heyecanlı" notuyla paylaştı.

18.02.2019 14:48 - Son Güncelleme: 18.02.2019 14:48
Ceylan yeni klibi için Elçin Sangu'yu kendine rol model aldı: Elçin Sangu şarkı çıkarmış...

Çarpışma dizisinin yıldızı Elçin Sangu'ya benzediği için sosyal medya gündemine oturan şarkıcı Ceylan'ın yeni halini görmeye hazır mısınız? Saçlarını Elçin Sangu'nun saç rengine boyatan Ceylan, makyajını da aynı güzel oyuncu gibi yaptırdı. İşte Ceylan'ın yeni hali...

Ceylan yeni klibi için Elçin Sangu'yu kendine rol model aldı: Elçin Sangu şarkı çıkarmış...

Zeynep Çamcı / Amelie(Audrey Tautou)

Ceylan yeni klibi için Elçin Sangu'yu kendine rol model aldı: Elçin Sangu şarkı çıkarmış...

Javier Bardem / Jeffery Dean Morgan

Ceylan yeni klibi için Elçin Sangu'yu kendine rol model aldı: Elçin Sangu şarkı çıkarmış...

Rosamund Pike / Burcu Biricik

Ceylan yeni klibi için Elçin Sangu'yu kendine rol model aldı: Elçin Sangu şarkı çıkarmış...

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