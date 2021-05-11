Ceylan hem değişti hem değiştirdi kızı Melodi şarkıcı çıktı! Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle tanınmaz halde meğer oğlu...
Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 46 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Ceylan'ın bir de gözlerden uzak yaşayan oğlu bulunuyor. Peki Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte türkücü Ceylan hakkında merak edilen bilgiler..
Şarkıcılık kariyerine 80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak başlayan Ceylan Avcı, artık tanınmaz halde.
Ünlü türkücü Ceylan son paylaştığı sosyal medya fotoğrafı ile görenleri oldukça şaşırttı. Ceylan fotoğrafın altına; "Biz nasip deriz hayırlısı deriz. Tevekkül ederiz tebessüm ederiz. Her şeyi Allah'a bırakırız. Mutlu olmasını biliriz." notunu bıraktı.
Zaza asıllı olduğu bilinen ünlü sanatçı Türk halk müziği ve arabesk müziğinin tanınan ismi Ceylan, estetik haberleriyle gündemde yer alınca hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Ceylan hakkında araştırma yapanlar kızını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kızı da şarkıcılık yapan Ceylan'ın değişimi kızına da yansımış.
Türkiye onu Küçük Ceylan olarak tanıdı. Bugün 46 yaşında olan Ceylan bu ömre 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ceylan'ın üçüncü eşi türkücü, son eşi ise galericiydi. 2 cocuğu olan Ceylan'ın oğlu ise evlilik dışı dünyaya geldi. Evlililikleri kadar estetikleri ile bilinen Ceylan, son yaptırdığı operasyonla kendini bambaşka bir hale getirdi. O eski halinden eser kalmazken, takipçileri onun yeni halini Elçin Sangu'ya benzetti. İşte şarkıcı Ceylan'ın son hali ve mazisindeki evlilikleri:
Tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 İstanbul Fındıkzade'de doğdu. 46 yaşında olan Ceylan Zaza asıllı.
Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biriydi. Ceylan, 10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başladı. Küçük yaşta ünlü olan Ceylan, özel hayatıyla hep sansasyon yarattı. Başından 4 evlilik geçen Ceylan Avcı, şu anda evli değil.