Ceylan hem değişti hem değiştirdi kızı estetik nelere kadir! Ceylan’ın kızı da estetikle bambaşka biri oldu sonra da şarkıcı oldu

Türkiye onu Küçük Ceylan olarak tanıdı. Bugün 46 yaşında olan Ceylan bu ömre 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ceylan'ın üçüncü eşi türkücü, son eşi ise galericiydi. 2 cocuğu olan Ceylan'ın oğlu ise evlilik dışı dünyaya geldi.