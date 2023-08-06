Ceylan havuz başında göbek attı! O kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Bodrum’daki villasından yayınlayan Ceylan’dan dans şov...

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, bu kez Instagram'da yayınladığı son görüntülerle çok konuşuldu. Bodrum'daki lüks villasından paylaşım yapan Ceylan, havuz başında göbek attığı anları yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşımı ve lüks evi...