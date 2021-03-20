Ceylan eski kayınpederi İbrahim Tatlıses'e konuk oldu herkes şoke oldu! Şarkıcı olan kızı Melodi estetik harikası meğer oğlu...
Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 46 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran, İbrahim Tatlıses'in programına konuk olunca hakkında her detay merak edilen Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuluşan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Ceylan'ın bir de gözlerden uzak yaşayan oğlu bulunuyor. Peki Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte türkücü Ceylan hakkında merak edilen bilgiler..
Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuluşan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Özellikle İbo Show'da estetikli hali şoke eden Ceylan çok konuşuldu.
Peki Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte türkücü Ceylan hakkında merak edilen bilgiler..
Türkiye onu Küçük Ceylan olarak tanıdı. Bugün 46 yaşında olan Ceylan bu ömre 4 evlilik sığdırdı. Ceylan'ın ilk eşi ve kızı Melodi'nin babası kuzeniydi. Eşlerinden biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu. Ceylan'ın üçüncü eşi türkücü, son eşi ise galericiydi. 2 cocuğu olan Ceylan'ın oğlu ise evlilik dışı dünyaya geldi. Evlililikleri kadar estetikleri ile bilinen Ceylan, son yaptırdığı operasyonla kendini bambaşka bir hale getirdi. O eski halinden eser kalmazken, takipçileri onun yeni halini Elçin Sangu'ya benzetti. İşte şarkıcı Ceylan'ın son hali ve mazisindeki evlilikleri:
Tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 İstanbul Fındıkzade'de doğdu. 46 yaşında olan Ceylan Zaza asıllı.
Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biriydi. Ceylan, 10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başladı. Küçük yaşta ünlü olan Ceylan, özel hayatıyla hep sansasyon yarattı. Başından 4 evlilik geçen Ceylan Avcı, şu anda evli değil.
CEYLAN'IN İLK EŞİ HALASININ OĞLU
Ceylan ilk evliliğini kuzeni olan Erhan Bozkurt ile 1991 yılında yaptı. Evliliği sadece 1 yıl süren Ceylan 1992 yılında boşandı. Ceylan'ın iki çocuğundan ilki olan kızı Melodi bu evliliğinden dünyaya geldi. Yukardaki fotoğrafta (sağda) gördüğünüz Ceylan'ın kızı Melodi...