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Ceylan Bodrum'daki evini satışa çıkardı değeri de 7 milyon TL! Ceylan'ın ultra lüks evi öyle böyle değil

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı geçirdiği estetik operasyonlar adından söz ettiriyor. Şarkıcı Ceylan'ın değişimini kimisi beğeniyor, kimisi yeriyor kimisi de sürekli birilerine benzetiyor. Estetik haberlerinin ardı arkası kesilmeyen Ceylan şimdi de satışa çıkarttığı lüks eviyle gündem oldu. 017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı. 5+1 lüks villayı 7 milyon TL'ye satıyor. Ceylan'ın villası göz kamaştırıyor...

06.02.2021 14:55 - Son Güncelleme: 06.02.2021 15:57
Ceylan Bodrum'daki evini satışa çıkardı değeri de 7 milyon TL! Ceylan'ın ultra lüks evi öyle böyle değil

İstanbul'da yaşadığı sırada bir anda radikal bir kararla Bodrum'da yerleşmek isteyen şarkıcı Ceylan, 2017 yılında Yalıkavak'tan ultra lüks bir villa almıştı. Kendi zevkine göre dekore ettirdiği villa için bir hayli de para harcamıştı.

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Ceylan Bodrum'daki evini satışa çıkardı değeri de 7 milyon TL! Ceylan'ın ultra lüks evi öyle böyle değil

Hatta o dönem Ceylan, ''Artık ben de Bodrumlu oldum buradan bir ev aldım'' açıklamasını yapmıştı. Fakat şimdilerde Ceylan, Bodrum faslını kapama kararı aldı. Ceylan, Bodrum Yalıkavak'taki 500 metrekarelik 5+1 lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Ceylan Bodrum'daki evini satışa çıkardı değeri de 7 milyon TL! Ceylan'ın ultra lüks evi öyle böyle değil

İSTANBUL'DA YATIRIM
Şarkıcı, özel dekore ettiği deniz manzaralı villayı İstanbul'da yapacağı yatırım için satılığa çıkarttığı öğrenildi.

Ceylan Bodrum'daki evini satışa çıkardı değeri de 7 milyon TL! Ceylan'ın ultra lüks evi öyle böyle değil

İŞTE CEYLAN'IN 7 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARDIĞI EVİ

Ceylan Bodrum'daki evini satışa çıkardı değeri de 7 milyon TL! Ceylan'ın ultra lüks evi öyle böyle değil