Ceylan Bodrum'daki evini satışa çıkardı değeri de 7 milyon TL! Ceylan'ın ultra lüks evi öyle böyle değil
'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı geçirdiği estetik operasyonlar adından söz ettiriyor. Şarkıcı Ceylan'ın değişimini kimisi beğeniyor, kimisi yeriyor kimisi de sürekli birilerine benzetiyor. Estetik haberlerinin ardı arkası kesilmeyen Ceylan şimdi de satışa çıkarttığı lüks eviyle gündem oldu. 017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı. 5+1 lüks villayı 7 milyon TL'ye satıyor. Ceylan'ın villası göz kamaştırıyor...
'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı geçirdiği estetik operasyonlar adından söz ettiriyor. Şarkıcı Ceylan'ın değişimini kimisi beğeniyor, kimisi yeriyor kimisi de sürekli birilerine benzetiyor. Estetik haberlerinin ardı arkası kesilmeyen Ceylan şimdi de satışa çıkarttığı lüks eviyle gündem oldu. 017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı. 5+1 lüks villayı 7 milyon TL'ye satıyor. Ceylan'ın villası göz kamaştırıyor...
06.02.2021 14:55
- Son Güncelleme: 06.02.2021 15:57