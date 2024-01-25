Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak’tan aşk açıklaması! "İlk hareketim..." Pılını pırtını toplayıp şehri terk etmişti

Oğlu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Bülent Şakrak, konuk olduğu bir programda aşka dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boşanma sonrası şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine doğa içinde bir hayat kuran oyuncu, samimi itiraflarıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Bülent Şakrak'ın o açıklamaları...
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı ve 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Boşanma sonrası göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Bülent Şakrak, geçen Kasım ayında suskunluğunu bozarak dikkat çeken ifadeler kullandı.