Ceyda Düvenci'ye itiraf etti: Sinan Akçıl'la boşanma sebebi... 2 kez evlenen Burcu Kıratlı'dan boşanma açıklaması!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Türk eğlence dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. İkili, 1 Ocak 2019'da romantik bir törenle Amsterdam'da evlenmiş, ancak bu evliliklerinden beklenen uzun süreli mutluluk yerine, sadece dokuz ay sonra boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Çiftin bu ani ayrılığı, magazin dünyasında uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak aşkları tam olarak bitmemiş olacak ki, Şubat 2021'de Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir kez daha evlenme kararı aldılar. Ne var ki, bu ikinci denemeleri de başarısızlıkla sonuçlandı ve çift kısa süre sonra yeniden boşanma sürecine girdi. Bu olaylar çerçevesinde, her iki tarafın da yaşadığı duygusal iniş çıkışlar, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etti.