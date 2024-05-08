Ceyda Düvenci'ye itiraf etti: Sinan Akçıl'la boşanma sebebi... 2 kez evlenen Burcu Kıratlı'dan boşanma açıklaması!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Türk eğlence dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. İkili, 1 Ocak 2019'da romantik bir törenle Amsterdam'da evlenmiş, ancak bu evliliklerinden beklenen uzun süreli mutluluk yerine, sadece dokuz ay sonra boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Çiftin bu ani ayrılığı, magazin dünyasında uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak aşkları tam olarak bitmemiş olacak ki, Şubat 2021'de Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir kez daha evlenme kararı aldılar. Ne var ki, bu ikinci denemeleri de başarısızlıkla sonuçlandı ve çift kısa süre sonra yeniden boşanma sürecine girdi. Bu olaylar çerçevesinde, her iki tarafın da yaşadığı duygusal iniş çıkışlar, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etti.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturdu.
9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı ancak ayrılığa yalnızca 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi.
Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çift tekrar boşandı. Bu çalkantılı evliliklerinin ardından Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'ye bomba açıklamalarda bulundu. İşte Burcu Kıratlı'nın o açıklamaları...