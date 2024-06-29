Ceyda Düvenci'nin ilk eşi Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı çıktı! Bülent Şakrak ve Engin Akgün'den önce Kurtlar Vadisi'nin oyuncusuyla...

Ceyda Düvenci, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Güzelliği ve yeteneğiyle birçok projede adından söz ettiren Düvenci, şimdilerde Güçlü Mete ile aşkını tam gaz yaşıyor. Ancak Ceyda Düvenci'nin Bülent Şakrak ve Engin Akgün'den önce ilk kez nikah masasına oturduğu eşi tekrar gündem oldu. Meğer Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar karakterine hayat verdiği Kurtlar Vadisi'nin oyuncusuyla...