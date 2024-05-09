Ceyda Düvenci'den sonra Esra Akpınar'a aşık olmuştu! Bülent Şakrak ihanet sorusunu duyunca küplere bindi! "Deli saçması..."

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimleri Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, sekiz yıl süren evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Bu sürecin ardından her iki taraf da yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Ceyda Düvenci, hayatını Güçlü Mete ile birleştirirken, Bülent Şakrak ise Esra Akpınar'ın yanında mutluluğu aramaya başladı. Ancak boşanmanın hemen ardından, magazin gündemini ihanet iddiaları kapladı. Bu iddialar, özellikle Bülent Şakrak'ı hedef aldı.
2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliklerindeki sorunlar nedeniyle yollarını ayırma kararı almışlardı.
İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı.
Açıklamalarında "Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım." diyerek aralık kapı bırakan güzel oyuncu Ceyda Düvenci'den yılın aşk bombası geldi.