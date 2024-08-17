Ceyda Düvenci’den Cüneyt Arkın’ın gelini Aslı Cüreklibatır’la paylaşım! “Sonuna kadar yan yana” İlk yorum Esra Erol’dan...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın gelini Aslı Cüreklibatır'la bir paylaşımda bulundu. Cüreklibatır'ın yeni yaşını kutlayan Düvenci'nin paylaşımına ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. Ceyda Düvenci ile Aslı Cüreklibatır'ın birlikte çekilen pozuna beğeni yağdı. İşte o paylaşım...
Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.
Düvenci, sosyal medya hesabında Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın gelini Aslı Cüreklibatır'la bir paylaşımda bulundu.