Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a şok hamle! "Ne zaman bitecek laf sokmaları..." Eski eşine öyle bir taş attı ki...

Oğlunun babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Magazin gündemine sık sık gelen Ceyda Düvenci sosyal medyada yine rahat durmadı... Yeni sevgilisi Güçlü Mete'yi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı.