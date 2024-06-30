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Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a şok hamle! "Ne zaman bitecek laf sokmaları..." Eski eşine öyle bir taş attı ki...

Oğlunun babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Magazin gündemine sık sık gelen Ceyda Düvenci sosyal medyada yine rahat durmadı... Yeni sevgilisi Güçlü Mete'yi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 30 Haziran 2024, 07:01
Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a şok hamle! Ne zaman bitecek laf sokmaları... Eski eşine öyle bir taş attı ki... 1

Ceyda Düvenci sosyal medyada yine rahat durmadı... Yeni sevgilisi Güçlü Mete'yi överken eski kocası Bülent Şakrak'a gönderme yaptı.

Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a şok hamle! Ne zaman bitecek laf sokmaları... Eski eşine öyle bir taş attı ki... 2

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirdi.

Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a şok hamle! Ne zaman bitecek laf sokmaları... Eski eşine öyle bir taş attı ki... 3

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

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