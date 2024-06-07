Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete ile el ele gecelerde yakalandı! Gözler Bülent Şakrak'a çevrildi “Niye bu kadar hızlısınız”

Oğlunun babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemlerde eski eşi Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, bu kez yeni aşkıyla adından söz ettirdi. Güçlü Mete ile Ceyda Düvenci el ele gecelerde yakalandı. Düvenci'nin keyifli halleri dikkat çekerken ünlü oyuncu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Aşk acısını da fakirlere kilitlediler", "Niye bu kadar hızlısınız" yorumlarında bulundu. İşte detaylar...