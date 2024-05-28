Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi! Ele ele poz veren çift ortalığı salladı! Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliği bitmişti

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2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan ve Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten de Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.