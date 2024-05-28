Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi! Ele ele poz veren çift ortalığı salladı! Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliği bitmişti

Eski eşi Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle bir süre magazin gündeminde yer alan Ceyda Düvenci, bu kez yeni sevgilisi Güçlü Mete ile adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez el ele objektiflere poz verdi. Nukhet Duru'nun doğum günü partisine katılan ikili, sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...
2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan ve Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten de Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Geçen günlerde Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündem olan ünlü oyuncu, daha sonra da sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla konuşuldu.
Kural bozarak sevgilisinin fotoğrafını ilk kez yayınlayan Düvenci'nin kaleme aldığı satırlar da dikkat çekti.