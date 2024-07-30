Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra ilk kez bir araya geldi! Bülent Şakrak'tan Melisa ile eğlenceli pozlar...

2014 yılında başlayan evliliklerini tam 8 yıl sonra sonlandıran Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, başka isimlere kalplerinin kapılarını açtı. Ceyda Düvenci Güçlü Mete ile Bülent Şakrak'ta Esra Akpınar'la aşkını tam gaz yaşıyor. Son olarak boşanmanın ardından Bülent Şakrak bugün ilk kez Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile yan yana geldi. Sosyal medya hesabından Melisa ile eğlenceli pozlarını paylaşan Bülent Şakrak'a beğeni yağdı. İşte o fotoğraflar...
Ceyda Düvenci Güçlü Mete ile Bülent Şakrak'ta Esra Akpınar'la aşkını tam gaz yaşıyor. Son olarak boşanmanın ardından Bülent Şakrak bugün ilk kez Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile yan yana geldi. Sosyal medya hesabından Melisa ile eğlenceli pozlarını paylaşan Bülent Şakrak'a beğeni yağdı. İşte o fotoğraflar...
Bir dönem mutluluklarıyla örnek gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturdu. Ancak çift evliliklerinde yardım alsa da Temmuz 2023 yılında ayrılma kararı aldı.
Çiftten geriye kalanlar ise beraber poz verdikleri fotoğraflar oldu.