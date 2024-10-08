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Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra buraya yerleşti! İşte Bülent Şakrak'ın görenlerin şaşırdığı evi...

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtı ve şehirden uzak, doğayla iç içe bir eve yerleşti! Esra Akpınar ile de aradığı aşkı bulamayan Bülent Şakrak'ın 'tiny house' evi dikkat çekti. İşte Bülent Şakrak'ın doğayla iç içe olan evi...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 20:47 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 20:47
Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra buraya yerleşti! İşte Bülent Şakrak’ın görenlerin şaşırdığı evi...

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci ile tek celsede boşandıktan sonra buraya yerleşti! İşte Bülent Şakrak'ın görenlerin şaşırdığı evi...

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra buraya yerleşti! İşte Bülent Şakrak’ın görenlerin şaşırdığı evi...

Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çiftinin 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmesi magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Bülent Şakrak konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra buraya yerleşti! İşte Bülent Şakrak’ın görenlerin şaşırdığı evi...

Ceyda Düvenci'den sonra Esra Akpınar ile ilişkisi başlayan Bülent Şakrak, aradığı aşkı yine bulamadı. Esra Akpınar ve Bülent Şakrak yollarını ayırma kararı aldı.

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