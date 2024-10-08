Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra buraya yerleşti! İşte Bülent Şakrak’ın görenlerin şaşırdığı evi...

Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çiftinin 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmesi magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Bülent Şakrak konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullanmıştı.