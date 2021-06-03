Ceyda Ateş'in minik kızı Talia sosyal medyanın yeni fenomeni! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen Ceyda Ateş şimdilerde anneliğin keyifini sürüyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Arkadaşlarım nazarlık tak demiş. Yok ya ben nazara inanmam. Talia Hanım.' notunu düştü.

03.06.2021 15:42 - Son Güncelleme: 03.06.2021 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





