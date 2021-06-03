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Ceyda Ateş'in minik kızı Talia sosyal medyanın yeni fenomeni! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen Ceyda Ateş şimdilerde anneliğin keyifini sürüyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Arkadaşlarım nazarlık tak demiş. Yok ya ben nazara inanmam. Talia Hanım.' notunu düştü.

03.06.2021 15:42 - Son Güncelleme: 03.06.2021 15:42
Ceyda Ateş'in minik kızı Talia sosyal medyanın yeni fenomeni! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Yedi ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş kızı Talia'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Taze anne Ceyda Ateş'in kızı Talia sosyal medyayı salladı.

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Ceyda Ateş'in minik kızı Talia sosyal medyanın yeni fenomeni! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti.

Ceyda Ateş'in minik kızı Talia sosyal medyanın yeni fenomeni! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ceyda Ateş'in minik kızı Talia sosyal medyanın yeni fenomeni! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı.

Ceyda Ateş'in minik kızı Talia sosyal medyanın yeni fenomeni! Babasının hık demiş burnundan düşmüş

Ceyda Ateş 'Arkadaşlarım nazarlık tak demiş. Yok ya ben nazara inanmam. Talia Hanım.' notunu düştü.