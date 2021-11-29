Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Benzerlikleri çok konuşuldu sevimli halleri ‘Maşallah’ dedirtti
Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! 5 yaşındayken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına adım atan Ceyda Ateş, O Hayat Benim, Adını Feriha Koydum, Gamsız Hayat gibi yapımlarda rol almıştı. 2018 yılında Amerika Miami'de Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren Ateş, evlendikten sonra setlere ara vermişti. Şimdilerde ailesi ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak kızı Talia ile geçirdiği eğlenceli anları yayınladı. Minik Talia sevimli halleriyle ilgi odağı olurken anne-kızın benzerliği çok konuşuldu. İşte Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia...
29.11.2021 22:49
- Son Güncelleme: 29.11.2021 23:06
Ceyda Ateş, henüz 5 yaşındayken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına adım attı. O Hayat Benim, Adını Feriha Koydum, Gamsız Hayat gibi yapımlarda rol alan oyuncu, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturduktan sonra setlere ara verdi.
Buğra Toplusoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim kurmayı da ihmal etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan oyuncu, son olarak kızı Talia ile geçirdiği eğlenceli anları yayınladı.
Ateş, minik Talia ile zürafa beslerken çekilen bir videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.