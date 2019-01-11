Çetin Çiftçioğlu: Hayat bana acımasız bir şaka yaptı... Bir döneme damga vuran yıldızlar şu anda ne yapıyor?

'Şakacı' lakabıyla tanınan bir zamanların TV yıldızı Çetin Çiftçioğlu, televizyondan nasıl koptuğunu anlattı. Yıllar önce yaptığı şakalarla adından söz ettiren Çetin Çiftçioğlu, "Bu acımasız şaka bitsin artık. Belediyeden yardım istemiyorum ki, mesleğimi yapmak, güldürmek istiyorum" dedi. İşte bir dönemin yıldızlarının şu anki halleri...

11 Ocak 2019 Cuma, 12:12:09 Güncelleme: 12:17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





