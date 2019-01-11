Çetin Çiftçioğlu: Hayat bana acımasız bir şaka yaptı... Bir döneme damga vuran yıldızlar şu anda ne yapıyor?

'Şakacı' lakabıyla tanınan bir zamanların TV yıldızı Çetin Çiftçioğlu, televizyondan nasıl koptuğunu anlattı. Yıllar önce yaptığı şakalarla adından söz ettiren Çetin Çiftçioğlu, "Bu acımasız şaka bitsin artık. Belediyeden yardım istemiyorum ki, mesleğimi yapmak, güldürmek istiyorum" dedi. İşte bir dönemin yıldızlarının şu anki halleri...

11 Ocak 2019 Cuma, 12:12:09 Güncelleme: 12:17:42
Çetin Çiftçioğlu: Hayat bana acımasız bir şaka yaptı... Bir döneme damga vuran yıldızlar şu anda ne yapıyor?

'Şakacı' Çetin Çiftçioğlu, "Şakacı misyonum henüz bitmedi ama 10 yıldır iş bulamıyorum. Eğer bu, hayatın bana yaptığı bir şakaysa epey uzun sürdü" dedi.

Çetin Çiftçioğlu: Hayat bana acımasız bir şaka yaptı... Bir döneme damga vuran yıldızlar şu anda ne yapıyor?

"BEN ŞAKA YAPIYORUM MİLLET GERÇEK SANIYOR"

Şakacı olarak tanınan Çetin Çiftçioğlu, ekrandan uzak olduğu dönemde 'Ben Şaka Yapıyorum Millet Gerçek Sanıyor' adlı bir kitap yazdı.

Çetin Çiftçioğlu: Hayat bana acımasız bir şaka yaptı... Bir döneme damga vuran yıldızlar şu anda ne yapıyor?

Çiftçioğlu, televizyondan kopuşunu bu sözlerle anlattı:

Çetin Çiftçioğlu: Hayat bana acımasız bir şaka yaptı... Bir döneme damga vuran yıldızlar şu anda ne yapıyor?

"Hayat bana acımasız bir şaka yaptı. 10 yıldır işsizim. Halkın gündemindeyim ama ekranda değilim."

Çetin Çiftçioğlu: Hayat bana acımasız bir şaka yaptı... Bir döneme damga vuran yıldızlar şu anda ne yapıyor?

"Sayın Cumhurbaşkanı ile karşılaştık, 'Görmüyorum seni' dedi. 'İşsizim' dedim, inanmadı. Kitap yazdım 3 bin tane basıldı, bin tane satıldı. Param olsa hepsini alıp piyasadan kaldırmak isterdim."

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