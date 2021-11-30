Cesur pozlarıyla ortalığı yıkıp geçmişti! Sana Söz’ün Duru’su Aslıhan Kapanşahin hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Nehir Erdoğan ile...
Aslıhan Kapanşahin, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı evin en küçük kızı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğuyla dikkat çeken Aslıhan Kapanşahin, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde başrolünü Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın üstlendiği Sana Söz dizisinde Duru karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Kapanşahin'in özellikle yaşı merak edildi. "Aslıhan Kapanşahin kaç yaşında?" sorusunun yanıtını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemezken oyuncunun dizide annesini canlandıran Nehir Erdoğan ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın Aslıhan Kapanşahin kaç yaşındaymış...
30.11.2021 18:26
- Son Güncelleme: 30.11.2021 18:26
Farklı Boyut, Paramparça, Göl Zamanı, Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri gibi pek çok yapımda da yer alan oyuncu, kariyerindeki asıl sıçrayışı başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yaşadı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Kapanşahin, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Şimdilerde başrolünü Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın üstlendiği Sana Söz dizisinde Duru karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, özellikle "Aslıhan Kapanşahin kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.