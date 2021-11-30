Cesur pozlarıyla ortalığı yıkıp geçmişti! Sana Söz’ün Duru’su Aslıhan Kapanşahin hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Nehir Erdoğan ile...

Farklı Boyut, Paramparça, Göl Zamanı, Ufak Tefek Cinayetler, Not Defteri gibi pek çok yapımda da yer alan oyuncu, kariyerindeki asıl sıçrayışı başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yaşadı.