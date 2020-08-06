Çeşme'de dövüldüğünü iddia edilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk savcılıkta ifade verdi! "Tüm söyledikleri yalan"
Çeşme'de The Beach of Momo adlı eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş, güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. Darp olayında örgü tanıkları, modelin sevgilisi Baran Güneş ile mekanda sürekli kavga ettiğini iddia etti. Çiftin komşuları ise evden gelen kavga sesleri sonrası polis çağırdığını söyledi.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da bulunan Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade vermesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı. Kyryliuk ve Güneş dün öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Tercüman aracılığıyla ifade veren Kyryliuk'un beyanlarının alınması yaklaşık 4 saat sürerken, Güneş'in ifadesinin alınması da yaklaşık 2 saat sürdü.
BİR DAHA MODELLİK YAPAMAYACAĞIM ZANNETTİM
İfade vermesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, 31 Temmuz'da Momo Beach'ten erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken olayın yaşandığını belirterek "Bize öncelikle 6 tane koruma saldırdı" dedi.
Kyryliuk olayı erkek arkadaşının anlatmasını isteyince Baran Güneş, "Kavga büyüdü ve hanımefendi arada yumruk yedi" ifadelerini kullandı.
Kyryliuk ise sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Ben eve geldiğimizde panik atak geçirdim çünkü daha önce hiçbir zaman bana el kaldırmamıştı. Kulüpte bana güvenlik çok fazla vurdu. Benim burnum, ağzım ve yanağım kan içindeydi. Bir daha modellik yapamayacağım zannettim. O yüzden 45 dakika kadar panik atak geçirdim" ifadesini kullandı.
Kyryliuk yaşadıkları her şeyi savcıya anlattığını ifade ederek, "Adalet Bakanlığı'nda çalışan, bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar burada çalışan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Turizm Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu iş umarım en kısa zamanda çözülecek ve bana zarar verenler cezasını alacaklar" şeklinde konuştu.