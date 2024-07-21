Çerkes asıllı oyuncunun çıplak ayakla 'Lezginka' performansı göz kamaştırdı! 38'lik Elçin Sangu'dan pistte dans şov! 'Işık saçıyor'

"Kiralık Aşk", "Öyle Bir Geçer Zaman ki" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Elçin Sangu, son olarak katıldığı bir düğünde adeta şov yaptı. Kuzeninin mutlu gününde şıklığıyla göz kamaştıran başarılı oyuncu, Çerkes kökenlerine de sahip çıkmayı ihmal etmedi. Davetliler arasında yerini alan Elçin Sangu, bir ara pistte fırtına gibi esti. Geleneksel "Lezginka" dansını sergileyen Sangu'nun enerjisi ve şıklığı, düğüne katılan herkesi büyüledi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören görüntüler, güzel oyuncunun hayranları tarafından tam not aldı.