Ceren Hindistan’dan olay yaratan sözler! Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında, kızının hastalığı ne?

Ceren Hindistan, "Unutamadığınız komik, güzel bir anınız varsa anlatır mısınız?" sorusuna, "Hayatımda ilk Fenerbahçe maçına gittiğimde 18 yaşındaydım. İkinci yarı muhteşem bir gol attık. Ben çığlık çığlığa bağırıyorum. (güya tezahürat edeceğim). Ama bir tuhaflık vardı. Bütün stadyum bana küfür eder gibi baktı. Meğer ilk yarıdan sonra kaleler değişiyormuş. Ben hep sağ tarafa kim gol atar diye bekliyordum. Sessiz sedasız uzaklaştım stattan. Uzun bir dönem futbola tövbe etmiştim" yanıtını verdi.