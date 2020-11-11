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Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'ı suçladı! 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!'

İş insanı Ümit Aslan, 2018 yılında "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek, Arya'nın velayetini istemişti. Eski eşi Ceren Hindistan'ın kızları Arya'ya bakamadığını iddia eden Ümit Aslan, açtığı velayet davasını kaybetti. Arya'nın videosunu paylaşan oyuncu Ceren Hindistan ise sosyal medya hesabından 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!' notuyla eski eşini hedef aldı.

11.11.2020 14:35 - Son Güncelleme: 11.11.2020 14:48
Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'ı suçladı! 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!'

Oyuncu Ceren Hindistan ile eski eşi Ümit Aslan arasındaki velayet mücadelesi devam ediyor. Aslan, 5 yaşındaki kızı Arya Rima'ya bakamadığı iddiasıyla oyuncuya açtığı velayet davasını geçen hafta kaybetti. Mahkeme, her ayın belirli günlerinde yatılı olmayacak şekilde baba ile çocuğun görüşmesine karar verdi.

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Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'ı suçladı! 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!'

Kızının videosunu yayınlayan Hindistan, "Hepiniz ayrişkoyu merak etmiş. O çok iyi. Duygulandırdınız beni. Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'ı suçladı! 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!'

"HAMİLEYKEN KEMERLE DÖVDÜ"
Ümit Aslan, 2018 yılında "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek, Arya'nın velayetini istemişti. Geçtiğimiz yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Hindistan, "Hamileyken evde yiyecek bir şey yoktu. Sinirden Ümit'in sahibi olduğu galeriye gidip 4 arabayı anahtarla çizdim. Otelde saklanmak istedim. Ama izimi bulup silahla geldi" demişti.

Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'ı suçladı! 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!'

Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etmişti...
"Hamilelik dönemimde beni kemerle 7 kere dövdü, bebeğimin düşmesini istedi. Karakola giderken de beni bir çalışanının evine kapattı. Sabahın 05.00'inde ellerinden zor kaçtım."

Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'ı suçladı! 'Anlatacaklarıma şok olacaksınız!'

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