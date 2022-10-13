Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür ile Behzat karakterlerini canlandıran Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili Ceren Benderlioğlu'nun paylaşımıyla gündem oldu. Eşi Emir Benderlioğlu ile yatakta verdiği pozu yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
13.10.2022 01:45 - Son Güncelleme: 13.10.2022 01:45
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili Ceren Benderlioğlu'nun paylaşımıyla gündem oldu.
Eşi Emir Benderlioğlu ile yatakta verdiği pozu yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.