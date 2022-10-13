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Haberler Magazin Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...

Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür ile Behzat karakterlerini canlandıran Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili Ceren Benderlioğlu'nun paylaşımıyla gündem oldu. Eşi Emir Benderlioğlu ile yatakta verdiği pozu yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...

13.10.2022 01:45 - Son Güncelleme: 13.10.2022 01:45
Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...

Ceren Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde meslektaşı Emir Benderlioğlu ile nikah masasına oturdu.

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Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...

Güzel oyuncu, Ömür Façalı karakterini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de eşi ile birlikte kamera karşısına geçti.

Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili Ceren Benderlioğlu'nun paylaşımıyla gündem oldu.

Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...

Eşi Emir Benderlioğlu ile yatakta verdiği pozu yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.

Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...

Benderlioğlu, paylaşımının altına "Nur dersten çıkmadan yemek hazır olmalı. Şu an salatayı kim yapacak diye savaş veriyoruz. 'Ben yemesem de olur, sen bilirsin' dedim. Bu savaşı hangi dirayetli kişi kazanacak aramızda" notunu ekledi.

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