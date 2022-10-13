Ceren Benderlioğlu’ndan yatak paylaşımı! Eşi Emir Benderlioğlu ile arasındaki tatlı diyalog dikkat çekti! Eşkıya’nın yıldızları...

Benderlioğlu, paylaşımının altına "Nur dersten çıkmadan yemek hazır olmalı. Şu an salatayı kim yapacak diye savaş veriyoruz. 'Ben yemesem de olur, sen bilirsin' dedim. Bu savaşı hangi dirayetli kişi kazanacak aramızda" notunu ekledi.