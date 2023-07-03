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Haberler Magazin Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Sere serpe uzanıp güneşlendiği anları “Benim havalar” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Sere serpe uzanıp güneşlendiği anları “Benim havalar” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. EDHO'da birlikte rol aldığı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatile çıkan Benderlioğlu, şezlongda güneşlendiği anlara ait bir kareyi yayınladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
03.07.2023 14:10 - Son Güncelleme: 03.07.2023 14:10
Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Sere serpe uzanıp güneşlendiği anları “Benim havalar” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Sere serpe uzanıp güneşlendiği anları “Benim havalar” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Benderlioğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Sere serpe uzanıp güneşlendiği anları “Benim havalar” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

EDHO'da birlikte rol aldığı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, tatilde güneşlenirken verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Sere serpe uzanıp güneşlendiği anları “Benim havalar” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Benderlioğlu'nun "Benim havalar" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Sere serpe uzanıp güneşlendiği anları “Benim havalar” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, binlerce yorum aldı.

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