Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Sere serpe uzanıp güneşlendiği anları “Benim havalar” deyip yayınladı! EDHO’nun Ömür’üydü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. EDHO'da birlikte rol aldığı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatile çıkan Benderlioğlu, şezlongda güneşlendiği anlara ait bir kareyi yayınladı. İşte o paylaşım...
03.07.2023 14:10 - Son Güncelleme: 03.07.2023 14:10
Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
EDHO'da birlikte rol aldığı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, tatilde güneşlenirken verdiği pozları Instagram'da yayınladı.