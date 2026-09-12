Sıfır filtre sıfır makyaj! Ceren Benderlioğlu’ndan 44 yaşına günler kala ezber bozan itiraf: Doğal güzelliğin şifresi onda!
atv'nin iddialı yapımı Aşk ve Taht'ta Nurcihan karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, Instagram hesabından filtresiz ve makyajsız halini paylaşarak ezber bozan açıklamalarda bulundu. 44 yaşına girmeye günler kala dikkat çeken bir açıklamada bulunan ünlü isim, metabolizma yaşının 14 olduğunu belirterek pürüzsüz cildinin şifresini takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: