Benderlioğlu, güzellik reçetesini şu sözlerle açıkladı:

"Ellerim kırmızı, neden? Çünkü pancar ayıklıyoruz. Pancarı haşlayıp yiyoruz. O yüzden dahiliye uzmanı olsun, beslenme uzmanı olsun tam motive çalışıyoruz ki önümüzdeki 20 yılda sıfatı eşkalimiz dışarıdan herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan bu şekilde kalsın."