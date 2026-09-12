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Sıfır filtre sıfır makyaj! Ceren Benderlioğlu’ndan 44 yaşına günler kala ezber bozan itiraf: Doğal güzelliğin şifresi onda!

atv'nin iddialı yapımı Aşk ve Taht'ta Nurcihan karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, Instagram hesabından filtresiz ve makyajsız halini paylaşarak ezber bozan açıklamalarda bulundu. 44 yaşına girmeye günler kala dikkat çeken bir açıklamada bulunan ünlü isim, metabolizma yaşının 14 olduğunu belirterek pürüzsüz cildinin şifresini takipçileriyle paylaştı.

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Ceren Benderlioğlu sıfır makyaj paylaştı: Doğal güzelliğin şifresi açıkladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki 'Ömür Façalı' rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile nikah masasına oturup 2013'te kızı Nur'u kucağına alan başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ceren Benderlioğlu sıfır makyaj paylaştı: Doğal güzelliğin şifresi açıkladı

Şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan tarihi ve dram türündeki iddialı yapımı Aşk ve Taht'ta 'Nurcihan' karakteriyle izleyici karşısına çıkan 43 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hikayesinde makyajsız ve filtresiz hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ceren Benderlioğlu sıfır makyaj paylaştı: Doğal güzelliğin şifresi açıkladı

PÜRÜZSÜZ CİLDİ DİKKAT ÇEKTİ

Kamera karşısına sıfır makyaj geçen Ceren Benderlioğlu, pürüzsüz cildi ve doğal güzelliğiyle adeta yıllara meydan okudu.

Video Oynatma İkonu Ceren Benderlioğlu filtresiz paylaşım: Metabolizma yaşı 14!

Ceren Benderlioğlu sıfır makyaj paylaştı: Doğal güzelliğin şifresi açıkladı

Yaşlanmaya adeta savaş açan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biraz önce bir aydınlanma geldi bana. Çok büyük bir aydınlanma... Birden geldi ve çok büyük koydu. Ben 20 gün sonra 43 yaşımı tamamlayıp 44 yaşımın ilk gününü süreceğim. Ama metabolizma yaşım 14!"

Ceren Benderlioğlu sıfır makyaj paylaştı: Doğal güzelliğin şifresi açıkladı

BESLENME SIRRINI DA PAYLAŞTI

Cildindeki sağlık ve ışıltının tesadüf olmadığını belirten yetenekli oyuncu, elindeki kırmızı izleri göstererek beslenme disiplininden bahsetti.

Ceren Benderlioğlu sıfır makyaj paylaştı: Doğal güzelliğin şifresi açıkladı

Benderlioğlu, güzellik reçetesini şu sözlerle açıkladı:

"Ellerim kırmızı, neden? Çünkü pancar ayıklıyoruz. Pancarı haşlayıp yiyoruz. O yüzden dahiliye uzmanı olsun, beslenme uzmanı olsun tam motive çalışıyoruz ki önümüzdeki 20 yılda sıfatı eşkalimiz dışarıdan herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan bu şekilde kalsın."

Ceren Benderlioğlu sıfır makyaj paylaştı: Doğal güzelliğin şifresi açıkladı

SOSYAL MEDYA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!

Makyajsız ve filtresiz doğal haliyle kameraya yansıyan Ceren Benderlioğlu'nun bu videosu kısa sürede magazin sayfalarında ve sosyal medyada viral oldu. Takipçileri ve hayranları ünlü oyuncunun pürüzsüz cildine ve genç görüntüsüne övgüler yağdırdı.

Ceren Benderlioğlu sıfır makyaj paylaştı: Doğal güzelliğin şifresi açıkladı

Kullanıcılardan gelen bazı dikkat çekici yorumlar ise şöyle oldu:

"44 değil, sanki 24 yaşında! Yıllar Ceren Hanım'ı es geçiyor."

"Makyajsız hali makyajlı halinden çok daha güzel ve samimi."

"Gerçekten sıfır pürüz! Pancar stoklarını eritmeye gidiyoruz."

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

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