Ceren Benderlioğlu ‘Psikologlardan yardım istiyorum’ dedi Emir Benderlioğlu’ndan dert yandı! Turgay Tanülkü bakın ne yanıt verdi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, 2010 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Emir Benderlioğlu ile yaşadığı bir sıkıntıyı esprili bir dille sosyal medyada dile getirdi. Benderlioğlu'nun psikologlara seslendiği paylaşıma birçok ünlü isim yoğun ilgi gösterirken Turgay Tanülkü'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...
19.02.2022 20:40 - Son Güncelleme: 19.02.2022 20:40
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu, 2010 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Emir Benderlioğlu ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.