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Haberler Magazin Ceren Benderlioğlu ‘Psikologlardan yardım istiyorum’ dedi Emir Benderlioğlu’ndan dert yandı! Turgay Tanülkü bakın ne yanıt verdi

Ceren Benderlioğlu ‘Psikologlardan yardım istiyorum’ dedi Emir Benderlioğlu’ndan dert yandı! Turgay Tanülkü bakın ne yanıt verdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, 2010 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Emir Benderlioğlu ile yaşadığı bir sıkıntıyı esprili bir dille sosyal medyada dile getirdi. Benderlioğlu'nun psikologlara seslendiği paylaşıma birçok ünlü isim yoğun ilgi gösterirken Turgay Tanülkü'den dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...

19.02.2022 20:40 - Son Güncelleme: 19.02.2022 20:40
Ceren Benderlioğlu ‘Psikologlardan yardım istiyorum’ dedi Emir Benderlioğlu’ndan dert yandı! Turgay Tanülkü bakın ne yanıt verdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Ceren Benderlioğlu ‘Psikologlardan yardım istiyorum’ dedi Emir Benderlioğlu’ndan dert yandı! Turgay Tanülkü bakın ne yanıt verdi

Ünlü oyuncu, 2010 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Emir Benderlioğlu ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

Ceren Benderlioğlu ‘Psikologlardan yardım istiyorum’ dedi Emir Benderlioğlu’ndan dert yandı! Turgay Tanülkü bakın ne yanıt verdi

Eşi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, paylaşımının altına şu notu ekledi:

Ceren Benderlioğlu ‘Psikologlardan yardım istiyorum’ dedi Emir Benderlioğlu’ndan dert yandı! Turgay Tanülkü bakın ne yanıt verdi

"Bütün psikologlardan yardım istiyorum 12 yıl önce çekilmiş bu fotoğrafta giymiş olduğu bu yeşil Iron Man tişörtünü çöpe attığım için bana sabahtan beri düzenli aralıklarla bu fotoğrafı gönderiyor.

Ceren Benderlioğlu ‘Psikologlardan yardım istiyorum’ dedi Emir Benderlioğlu’ndan dert yandı! Turgay Tanülkü bakın ne yanıt verdi

Bu erkeklerin bu eşyalarına bağlanma problemi nedir ve nedendir? Ben diyor muyum? Gençliğim nerede bebek gibiymişim diye.(Artık eskidiği ve yırtıldığı için attım)"

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