Ceren Benderlioğlu mini spor taytını giyip öyle hareketler yaptı ki! “Kaslı Ceren göreceğiz artık...” EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, hem yeteneği hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Mini spor taytıyla kamera karşısına geçen Ceren Benderlioğlu, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya yorum yağdı. İşte EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
30.11.2022 21:37 - Son Güncelleme: 30.11.2022 21:55
Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle ününe ün katarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Mini spor taytıyla kamera karşısına geçen Ceren Benderlioğlu, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.