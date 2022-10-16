Ceren Benderlioğlu kırmızı taytını çekip öyle hareketler yaptı ki! Kalça çalışan Ceren sosyal medyayı salladı! EDHO’nun Ömür’üydü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı. Kırmızı taytıyla kamera karşısına geçen Benderlioğlu, spor salonunda kalça çalıştığı anlarla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
16.10.2022 22:21 - Son Güncelleme: 16.10.2022 22:36
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.