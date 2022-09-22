Ceren Benderlioğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde! Cesaretini konuşturup en cesur haliyle paylaştı! EDHO’nun Ömür’üydü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımıyla gündem oldu. Bikinili pozlarını art arda yayınlayan oyuncu, paylaşımının altına ise "Yaz geri gelse keşke tuz koksa her yer" notunu ekledi. Cesaretini konuşturarak en doğal hallerini yayınlayan Benderlioğlu, güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o pozları...
22.09.2022 00:56 - Son Güncelleme: 22.09.2022 00:56
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ceren Benderlioğlu, son olarak İçimizdeki Ateş'te yer almıştı.