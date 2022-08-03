Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! ‘Çok güzelim be’ diyen Ceren’e nazar değdi! EDHO’nun Ömür’üne bakın ortalığı salladı
Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, son olarak İçimizdeki Ateş'te yer almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Benderlioğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Beyaz şortuyla kamera karşısına geçen ve 'Çok güzelim be' diyen Benderlioğlu'na beğeni yağarken ünlü oyuncuya nazar değdi. İşte Emir Benderlioğlu'nun biricik eşi Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
03.08.2022 20:28 - Son Güncelleme: 03.08.2022 20:28
Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.