Vav TV İzle
Haberler Magazin Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! ‘Çok güzelim be’ diyen Ceren’e nazar değdi! EDHO’nun Ömür’üne bakın ortalığı salladı

Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! ‘Çok güzelim be’ diyen Ceren’e nazar değdi! EDHO’nun Ömür’üne bakın ortalığı salladı

Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, son olarak İçimizdeki Ateş'te yer almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Benderlioğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Beyaz şortuyla kamera karşısına geçen ve 'Çok güzelim be' diyen Benderlioğlu'na beğeni yağarken ünlü oyuncuya nazar değdi. İşte Emir Benderlioğlu'nun biricik eşi Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...

03.08.2022 20:28 - Son Güncelleme: 03.08.2022 20:28
Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! ‘Çok güzelim be’ diyen Ceren’e nazar değdi! EDHO’nun Ömür’üne bakın ortalığı salladı

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! ‘Çok güzelim be’ diyen Ceren’e nazar değdi! EDHO’nun Ömür’üne bakın ortalığı salladı

EDHO'dan sonra İçimizdeki Ateş dizisinde Burak Sevinç ile kamera karşısına geçen Benderlioğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! ‘Çok güzelim be’ diyen Ceren’e nazar değdi! EDHO’nun Ömür’üne bakın ortalığı salladı

Benderlioğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, beyaz şortu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! ‘Çok güzelim be’ diyen Ceren’e nazar değdi! EDHO’nun Ömür’üne bakın ortalığı salladı

Bakım yaptıran Benderlioğlu, paylaşımına "Oha çok güzelim be" notunu ekledi. Güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncunun göbeğindeki yanık ise dikkat çekti.

Ceren Benderlioğlu beyaz mini şortuyla paylaştı! ‘Çok güzelim be’ diyen Ceren’e nazar değdi! EDHO’nun Ömür’üne bakın ortalığı salladı

Paylaşımında ona da açıklık getiren Benderlioğlu, "Türk kahvesi ile kendimi yaktım, hep nazar" dedi.

SON DAKİKA