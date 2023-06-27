Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina'sı lakabını sandığa kaldırdı 40 kilo verdi bir deri bir kemik kaldı! Şeyla Halis son haliyle...
Oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Alişan, Çağla Şıkel, Ümit Yesin, Melek Baykal gibi isimleri barındıran Cennet Mahallesi yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu ve hala da hafızalarda. Dizinin akıllarada kalan bir karakteri de Oynak Balina lakaplı Menekşe Hala karakterine hayat veren Şeyla Halis. Bir zayıflama süreci geçiren Şeyla Halis son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte detaylar...
2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Ferhat karakterine Alişan, Sultan karakterine ise Çağla Şikel hayat veriyordu. Şeyla Halis ise Ferhat'ın halası Menekşe'yi canlandırıyordu.
Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan Cennet Mahallesi'nde Oynak Balina Menekşe olarak tanıdığımız Şeyla Halis değişimiyle şoke etti.
Yıllara meydan okuyan Şeyla Halis, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Fazla kilolarından kurtulunca bambaşka biri oldu.
İŞTE SON HALİ
2016 yılında 40 kilo veren ünlü oyuncu Şeyla Halis, değişimiyle gündemden düşmüyor. O dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirmişti.
Şeyla Halis, zayıflamak için ameliyat masasına yatmadı, ancak iştahını keskin bir bıçak gibi kontrol altına aldı.