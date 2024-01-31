Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina'sı 6 ayda 22 kilo verdi! Bir deri bir kemik kalan Şeyla Halis "Beni zayıflatan tek şey..."

Oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Alişan, Çağla Şıkel, Ümit Yesin, Melek Baykal gibi isimleri barındıran Cennet Mahallesi yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu ve hala da hafızalarda. Dizinin akıllarada kalan bir karakteri de Oynak Balina lakaplı Menekşe Hala karakterine hayat veren Şeyla Halis. Bir zayıflama süreci geçiren Şeyla Halis 6 ayda 22 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Halis, zayıflama sırrını da bakın nasıl açıkladı.
2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Ferhat karakterine Alişan, Sultan karakterine ise Çağla Şikel hayat veriyordu.
Şeyla Halis ise Ferhat'ın halası Menekşe'yi canlandırıyordu.
Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan Cennet Mahallesi'nde Oynak Balina Menekşe olarak tanıdığımız Şeyla Halis değişimiyle şoke etti.