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Haberler Magazin Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Hadise'nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı

Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Hadise'nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı

Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Hadise'nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy, son haliyle sosyal medyayı salladı. 2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimleri bulunduran Cennet Mahallesi'nin oyuncularının son halleri merak konusu. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy, Hadise'ye benzetildi. Üniversiteyi bitiren ve hemşire olan Temizsoy'un sevgilisiyle olan pozu çok konuşuldu.

23.12.2021 11:48 - Son Güncelleme: 23.12.2021 11:56
Cennet Mahallesi’nin minik Ayşe’si Hadise’nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı

Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Hadise'nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı...

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Cennet Mahallesi’nin minik Ayşe’si Hadise’nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı

2004 yılında yayınlanarak izlenme rekorları kıran Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncuları Aliş ve Ayşe son haliyle herkesi şaşırtıyor. Özellikle de Belemir Temizsoy... Son haliyle Hadise'ye benzetiliyor.

Cennet Mahallesi’nin minik Ayşe’si Hadise’nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, güzelliğiyle adeta büyülüyor. Belemir Temizsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Üniversiteyi bitiren ve hemşire olan Temizsoy'un sevgilisiyle olan pozu çok konuşuldu.

Cennet Mahallesi’nin minik Ayşe’si Hadise’nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı

Melek Baykal, Zeki Alasya, Müjdat Gezen, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şıkel gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğlenceli anlara sahne oldu. Günümüzde de tekrarlarıyla hem televizyon hem de Youtube üzerinden izlenen dizinin çocuk oyuncuları Ayşe ve Aliş ise kocaman oldu.

Cennet Mahallesi’nin minik Ayşe’si Hadise’nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı

Özellikle Pembe'nin kızı Ayşe'ye hayat veren Belemir Temizsoy, yıllar içinde güzel bir genç kız oldu. Setlerden uzak duran ve herhangi bir projede yer almayan Belemir Temizsoy, hemşirelik okudu.


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