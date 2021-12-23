Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Hadise'nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı
Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Hadise'nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy, son haliyle sosyal medyayı salladı. 2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimleri bulunduran Cennet Mahallesi'nin oyuncularının son halleri merak konusu. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Belemir Temizsoy, Hadise'ye benzetildi. Üniversiteyi bitiren ve hemşire olan Temizsoy'un sevgilisiyle olan pozu çok konuşuldu.
23.12.2021 11:48
- Son Güncelleme: 23.12.2021 11:56
Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Hadise'nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı...