Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Hadise'nin ikizi oldu çıktı! Sevgilisinin kucağına atlayan Belemir Temizsoy sosyal medyayı salladı...

Melek Baykal, Zeki Alasya, Müjdat Gezen, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şıkel gibi isimlerin yer aldığı dizi, eğlenceli anlara sahne oldu. Günümüzde de tekrarlarıyla hem televizyon hem de Youtube üzerinden izlenen dizinin çocuk oyuncuları Ayşe ve Aliş ise kocaman oldu.