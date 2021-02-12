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Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle böyle değişmedi! Belemir Temizsoy Hadise'nin ikizi oldu çıktı

Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimleri bulunduran ve hala da çok izlenen Cennet Mahallesi'nin oyuncularının son halleri merak konusu. Dizide rol alan ve Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy'un son hali tıpkı Hadise. Gelin son haline birlikte bakalım. İşte başta Belemir Temizsoy olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

12.02.2021 15:58 - Son Güncelleme: 12.02.2021 16:25
Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle böyle değişmedi! Belemir Temizsoy Hadise'nin ikizi oldu çıktı

Bir dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy, büyüdü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Belemir Temizsoy şimdilerde Youtube üzerinden ekran karşısında.

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Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle böyle değişmedi! Belemir Temizsoy Hadise'nin ikizi oldu çıktı

Geçtiğimiz günlerde aynı dizide Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut ile bir araya gelen Belemir Temizsoy son haliyle şoke etti.

Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle böyle değişmedi! Belemir Temizsoy Hadise'nin ikizi oldu çıktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncunun, Hadise'yle olan benzerliği dikkat çekti. İşte başta Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri.

Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle böyle değişmedi! Belemir Temizsoy Hadise'nin ikizi oldu çıktı

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy öyle böyle değişmedi! Belemir Temizsoy Hadise'nin ikizi oldu çıktı