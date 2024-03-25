Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si öyle bir değişti ki! "Oynak Balina" Şeyla Halis'in son haline bakın! Kilolarından eser kalmamış...

Kadrosunda Melek Baykal, Çağla Şıkel, Alişan, Özkan Uğur, Ümit Yesin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi, yıllar geçse de adından bahsettirmeye devam ediyor. Cennet Mahallesi'nde 'Oynak Balina' olarak bilinen Muharrem'in biricik eşi Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis'in son hali görenleri hayrete düşürüyor. İşte Fazla kilolarından eser kalmayan Şeyla Halis'in son hali...