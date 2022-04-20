Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si bir değişti pir değişti görenlerin ağzı açık kaldı! Belemir Temizsoy'un son haline bakın: "Hadise mi o?"
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si bir değişti pir değişti, görenlerin ağzı açık kaldı! Belemir Temizsoy'un son haline sosyal medya gündeminde. Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleri ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimlerim yer aldığı Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy bir değişti pir değişti. Dizide rol alan ve Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy'un son halini görenler 'Hadise mi o?' diyor.
20.04.2022 16:58 - Son Güncelleme: 20.04.2022 17:00
"HADİSE Mİ O?"
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si bir değişti pir değişti görenlerin ağzı açık kaldı! Belemir Temizsoy'un son haline bakın...
Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.