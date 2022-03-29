Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy son haliyle ortalığı yaktı geçti bir değişti pir değişti! Görenler: 'Hadise mi o?'
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy son haliyle ortalığı yaktı geçti. Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleri ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Alişan, Çağla Şıkel, Özkan Uğur, Fatoş Kabasakal, Erol Günaydın, Zeki Alasya, Ayten Erman, Serhat Özcan, Melih Çardak, Levent Tülek, Zihni Göktay gibi isimlerim yer aldığı Cennet Mahallesi'nin minik Ayşe'si Belemir Temizsoy bir değişti pir değişti. Dizide rol alan ve Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy'un son halini görenler 'Hadise mi o?' diyor.
29.03.2022 09:20 - Son Güncelleme: 29.03.2022 09:26
'HADİSE Mİ O?'
Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy son haliyle ortalığı yaktı geçti bir değişti pir değişti! Belemir'i görenler 'Hadise mi o?' diyor...
Bir dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy, büyüdü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Belemir Temizsoy'u Instagram'da görenler şaştı kaldı.
Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.
Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.