Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si genç kız oldu! Belemir Temizsoy'un son halini gören Hadise sandı! Çağla Şıkel’in biricik kardeşiydi...
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si genç kız oldu! Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü üstlendiği 1981 yapımı Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, bir döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Alişan, Melek Baykal, Zeki Alasya, Çağla Şıkel gibi isimleri yer aldığı Cennet Mahallesi'nin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ise yıllar sonra gündeme geldi. 3 sezondan oluşan dizide Ayşe karakterini canlandıran Temizsoy'un son halini gören hayran kalırken genç oyuncu, Hadise'ye benzetildi. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un sosyal medyayı sallayan son hali...
27.05.2022 20:22 - Son Güncelleme: 27.05.2022 20:22
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in başrolünü Gülşen Bubikoğlu'nun üstlendiği 1981 yapımı Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan Cennet Mahallesi, 2004-2007 yılları arasında izleyici karşısına çıkmıştı.
Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide; Alişan, Melek Baykal, Zeki Alasya, Çağla Şıkel gibi isimler yer almıştı.
Cennet Mahallesi'nin çocuk yıldızı Belemir Temizsoy ise yıllar sonra gündeme geldi. 3 sezondan oluşan dizide Ayşe karakterini canlandıran Temizsoy'un son halini gören hayran kaldı.